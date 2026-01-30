Ferme les Gâtines Rouges La Chaussée-d’Ivry

Ferme les Gâtines Rouges

Rue de la Bissonnerie La Chaussée-d’Ivry Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

C’est dans cette belle ferme du XVIIe siècle que la famille Paelinck vous accueillera. Après plusieurs années de travail et d’engagement ils ont transformé leur domaine en un havre d’agroécologie vivant.

C’est dans cette belle ferme du XVIIe siècle que la famille Paelinck vous accueillera. Après plusieurs années de travail et d’engagement ils ont transformé leur domaine en un havre d’agroécologie vivant une terre bio, sans labour, où cohabitent brebis Solognotes, chevaux, poules et maraîchage en permaculture. Vous pourrez également découvrir leur boutique qui regorge de produits frais issus de leurs récoltes. 5 .

Rue de la Bissonnerie La Chaussée-d’Ivry 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

The Paelinck family welcomes you to this beautiful 17th-century farmhouse. After many years of hard work and commitment, they have transformed their estate into a haven of living agro-ecology.

