Ferme les yeux petite sorcière La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-11-08 15:50:00

2025-09-27 2025-09-28 2025-11-08 2025-11-09

Plongez dans l’univers de Fusili, une petite sorcière douce et pleine de vie. Venez l’aider à préparer la course de balais de l’année !

Au programme, gymnastique, répétition de formules magiques et… EH… une catastrophe !

Tout va être chamboulé, pagaillé, cabossé… Petite Fusili est en panique, elle ne voit pus rien Que du noir, la nuit, du chocolat, du Nutella !

Elle refuse d’abandonner, elle refuse de se laisser faire, elle le dit bien « Je ne connais aucun handicap, la seule cape, c’est ma cape de sorcière ».

Sa chauve-souris, Guili, va-t-elle réussir à l’aider ? Va-t-elle gagner sa course de balais ?

Ce spectacle enrobé d’humour et de bienveillance, vous propose une sensibilisation au handicap et aux différences.

Informations pratiques

Durée 30 Minutes

Un public enfant de 3 à 10 ans.

Durée 50 mn .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

