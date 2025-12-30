FERME LES YEUX PETITE SORCIERE COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

FERME LES YEUX PETITE SORCIERE COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest samedi 7 mars 2026.

Plongez dans l’univers de Fusili, une petite sorcière douce et pleine de vie. Venez l’aider à préparer la course de balais de l’année ! Au programme, gymnastique, répétition de formules magiques et… EH… une catastrophe ! Tout va être chamboulé, pagaillé, cabossé… Petite Fusili est en panique, elle ne voit pus rien « Que du noir, la nuit, du chocolat, du Nutella » ! Elle refuse d’abandonner, elle refuse de se laisser faire, elle le dit bien Je ne connais aucun handicap, la seule cape, c’est ma cape de sorcière . Sa chauve-souris, Guili, va-t-elle réussir à l’aider ? Va-t-elle gagner sa course de balais ? Ce spectacle enrobé d’humour et de bienveillance, vous propose une sensibilisation au handicap et aux différences. Il est adapté aux enfants de trois à dix ans.

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29