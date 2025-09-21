Ferme nomade des bergeries d’Issy Hôpital Corentin-Celton Issy-les-Moulineaux

Ferme nomade des bergeries d’Issy Hôpital Corentin-Celton Issy-les-Moulineaux dimanche 21 septembre 2025.

Ferme nomade des bergeries d’Issy Dimanche 21 septembre, 14h00 Hôpital Corentin-Celton Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La ferme nomade des bergeries d’Issy sera présente avec des animaux dans le jardin de l’hôpital. Des professionnels des bergeries vous raconteront tout sur ce projet.

Hôpital Corentin-Celton 4 parvis Corentin-Celton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Construit en 1863, ce bel exemple d’architecture hospitalière du Second-Empire a été entièrement réaménagé. Le principe des cours et galeries assurant une bonne aération (conformément aux théories hygiénistes de l’époque) a été sauvegardé, ainsi que l’ancienne chapelle Saint-Sauveur, au remarquable décor peint et sculpté. L’hôpital est aujourd’hui une structure gériatrique unique en France et l’un des plus grands centres de rééducation européens. M12 Corentin Celton

Ferme nomade des bergeries d’Issy

(c) GFreihalter