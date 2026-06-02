Informations pratiques

Handschuheim

Ferme Obrecht Couleurs et curiosités du potager

24 rue Principale Handschuheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Découverte fruits, légumes et aromatiques à la ferme Obrecht.

Jean-Michel vous ouvre les portes de son univers et partage avec passion ses découvertes ainsi que ses astuces de jardinier.

Au fil de la visite, explorez un potager haut en couleurs où se côtoient patates douces, tomates anciennes, légumes colorés, plantes aromatiques originales, fruits venus d’ailleurs et fleurs comestibles. Les trois jardins autour de la ferme vous invitent à un véritable tour du monde végétal… en plein coeur de l’Alsace !

Emportez au passage quelques fruits, légumes et herbes fraîchement cueillis.

Terminez cette escapade par un apéritif convivial et un moment d’échange sous le tilleul de la ferme. .

24 rue Principale Handschuheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

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English :

Discover fruits, vegetables and herbs at the Obrecht farm.

L’événement Ferme Obrecht Couleurs et curiosités du potager Handschuheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg