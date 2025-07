Ferme Obrecht Saveurs et gourmandises de la ferme Handschuheim

Ferme Obrecht Saveurs et gourmandises de la ferme Handschuheim samedi 13 septembre 2025.

Ferme Obrecht Saveurs et gourmandises de la ferme

24 rue Principale Handschuheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Découverte fruits, légumes et aromatiques à la ferme Obrecht.

Profitez d’une visite immersive au sein des potagers de Jean-Michel Obrecht. Passionné et généreux, il partagera avec vous ses conseils pour réussir la culture de fruits, légumes et aromatiques aux saveurs étonnantes.

Au fil des trois potagers qui entourent la ferme, découvrez des variétés originales et détonnantes, hautes en couleurs et laissez-vous inspirer par cette approche vivante et gourmande du jardinage ! .

24 rue Principale Handschuheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

English :

Discover fruits, vegetables and herbs at the Obrecht farm.

German :

Entdeckung von Obst, Gemüse und Kräutern auf dem Bauernhof Obrecht.

Italiano :

Scoprite la frutta, la verdura e le erbe aromatiche della fattoria Obrecht.

Espanol :

Descubra frutas, verduras y hierbas en la granja Obrecht.

L’événement Ferme Obrecht Saveurs et gourmandises de la ferme Handschuheim a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg