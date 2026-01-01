Ferme ouverte à St-Sornin

Ferme de Bellevue Saint-Sornin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 13:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, l’Association des éleveurs du marais de Brouage et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes organisent une après-midi découverte à la Ferme de Bellevue chez chez Maxime Goubon.

.

Ferme de Bellevue Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 98 58 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark World Wetlands Day, the Association des éleveurs du marais de Brouage and the Communauté de Communes du Bassin de Marennes are organizing an afternoon of discovery at Maxime Goubon’s Ferme de Bellevue.

L’événement Ferme ouverte à St-Sornin Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes