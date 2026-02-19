Ferme ouverte au GAEC SOCCARD Lieu-dit Le Metz l’Abbesse Domats

Ferme ouverte au GAEC SOCCARD

Lieu-dit Le Metz l’Abbesse GAEC SOCCARD Domats Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-03-28

Le GAEC SOCCARD vous invite à une journée ferme ouverte pour célébrer l’arrivée du printemps. Restauration, visite de la ferme, marché de producteurs, concerts et animations. .

Lieu-dit Le Metz l’Abbesse GAEC SOCCARD Domats 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 72 29 45

L’événement Ferme ouverte au GAEC SOCCARD Domats a été mis à jour le 2026-02-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)