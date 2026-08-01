Informations pratiques

Michelbach-le-Haut

Ferme ouverte Élevage du Neuhof

Ferme Neuhof Michelbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

À l’occasion des 100 ans de la ferme, l’Élevage du Neuhof vous ouvre ses portes pour une journée conviviale et festive, placée sous le signe de la découverte et du partage. Venez rencontrer les éleveurs, découvrir leur quotidien et célébrer cet anniversaire exceptionnel en famille ou entre amis.

Au programme

– Visite de l’élevage laitier

– Découverte de l’élevage de chevaux de sport

– Animations pour les enfants

– Concours de jeunes présentateurs

– Vente silencieuse de 17 animaux

Restauration sur place (sur réservation)

Profitez d’un repas gourmand composé de grillades, frites, salade et yaourt au tarif de 15 €.

Afin de garantir votre repas, la réservation est obligatoire avant le 3 août, par téléphone ou en ligne. 0 .

Ferme Neuhof Michelbach-le-Haut 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 12 12 26 elevageduneuhof@gmail.com

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English :

L’événement Ferme ouverte Élevage du Neuhof Michelbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue