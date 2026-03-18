FERME OUVERTE La Censeraie La Chapelle-au-Riboul
FERME OUVERTE La Censeraie La Chapelle-au-Riboul dimanche 31 mai 2026.
FERME OUVERTE
La Censeraie FERME DE LA RUADE La Chapelle-au-Riboul Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Ferme Ouverte à la Chapelle au Riboul !
Découvrez la ferme de la Ruade visites de la ferme, démonstration de tractions animales, exposition de matériels. Restauration possible le midi sur réservation par mail ou sms. .
La Censeraie FERME DE LA RUADE La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 7 60 74 49 15
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English :
Open Farm at Chapelle au Riboul!
L’événement FERME OUVERTE La Chapelle-au-Riboul a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay