Ferme ouverte Visites et barbecue campagnard CANTIERS Vexin-sur-Epte samedi 13 septembre 2025.

CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Ferme Ouverte Samedi 13 Septembre 2025

On vous accueille à bras ouverts pour vous faire découvrir la ferme familiale et nos produits !

L’entrée est toujours gratuite pour tous.

– Restauration sur place 100% Normand (ticket repas à réserver 12€*) planche apéro (fromage et charcuterie) barbecue buffet campagnard (salade de lentilles, salade de tomates, cake salé, …), panier pique-nique boissons… (supplément à la carte)

– Exposition et découverte des tracteurs et engins agricoles avec notre agriculteur. (GRATUIT)

– Découverte du monde des abeilles avec notre apiculteur dans la BeeBox sessions de 30 min toute la journée. (3€)

– Réalisation de nos produits fermiers presse à huile, moulin à farine, extraction de miel, … (GRATUIT)

– Ateliers peinture de ruche parcours enfants « Deviens une abeille » piscine de paille, énigmes en forêt. (GRATUIT)

– Jeu concours pour gagner un panier garnis de nos produits.

– NOUVEAU CETTE ANNEE chasse au trésor on vous prépare un jeu de piste dans l’enceinte de la ferme ! (GRATUIT)

Bonne ambiance garantie pour une journée en toute simplicité.

De 10h à 18h, on vous propose de passer de supers moments en famille et entre amis !

Toutes les infos et réservations sur notre site internet https://www.rucher-de-cantiers.fr/event-details/ferme-ouverte-visites-barbecue-campagnard-samedi-13-sept

Suivez nous sur les réseaux sociaux pour ne rien louper https://www.facebook.com/events/764473309449894/

06 43 31 32 00

Vous pouvez nous écrire sur les messageries des réseaux sociaux.

*Réservations fortement conseillées pour le repas ! Pour nous aider à prévoir les stocks, et vous éviter l’attente.

C’est simple tarif unique 12€ le ticket vous donnant droit à 3 options sur place (vous n’avez pas l’obligation de choisir à la réservation) :

– 1 plat 2 saucisses ou merguez + accompagnements. (au choix salade de lentilles, salade de tomates, cake salé,… option végé)

– 1 planche apéro saucisson sec 200g (nature, fumé, chorizo, noisette, fromage) + 1/2 Camembert + 1/2 Castillonnette (fromages lait de vache) + 1 baguette

– 1 panier pique-nique 1 baguette + 1 tartinable 140g + 1 rillette/terrine OU 1 Camembert (option végé)

Exemples :

– Pour 3 tickets achetés, vous pourrez prendre sur place 2 plats + 1 planche apéro = 36€

– Pour 5 tickets achetés, vous pourrez prendre sur place 2 paniers pique-niques + 1 planche apéro + 2 plats = 60€

Boissons et desserts disponibles sur place non compris dans le ticket restauration bières, jus de pomme, hydromel, crêpes, tarte rhubarbe, pain d’épices, pop-corn, … .

CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

