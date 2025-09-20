FERME OUVRTE Ferme de la Bellangerie Arquenay

Clémence, Alexandre, Xavier et Terre de Liens Pays de la Loire vous invitent à venir célébrer la transmission réussie de la ferme de la Bellangerie près d’Arquenay (en Mayenne) le samedi 20 septembre 2025 de 10h30 à 17h.

Le programme détaillé et définitif sera communiqué ultérieurement mais nous prévoyons notamment

-une visite et histoire de la ferme

-un marché de productrices et producteurs

-un village associatif avec Terre de Liens Pays de la Loire et la CIAP (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne)

-une buvette

-des contes

-musique avec l’orchestre de Meslay du Maine

Venez découvrir la ferme et entendre le récit de leurs vies, celle de Xavier qui cède sa ferme pour prendre sa retraite, celles de Clémence et d’Alexandre qui vont poursuivre l’aventure, celle de cette ferme de 67 vaches laitières qui participera ainsi à faire perdurer la tradition mayennaise de cette activité, et en quoi Terre de Liens Pays de la Loire aura permis l’aboutissement de ce projet.

Nous vous espérons de pied… « ferme » !

Ferme de la Bellangerie Arquenay 53170 Mayenne Pays de la Loire

English :

Clémence, Alexandre, Xavier and Terre de Liens Pays de la Loire invite you to celebrate the successful transfer of the Bellangerie farm near Arquenay (Mayenne) on Saturday, September 20, 2025 from 10:30 am to 5 pm.

German :

Clémence, Alexandre, Xavier und Terre de Liens Pays de la Loire laden Sie ein, am Samstag, den 20. September 2025 von 10:30 bis 17:00 Uhr die erfolgreiche Übergabe des Bauernhofs La Bellangerie in der Nähe von Arquenay (in Mayenne) zu feiern.

Italiano :

Clémence, Alexandre, Xavier e Terre de Liens Pays de la Loire vi invitano a venire a festeggiare il successo del trasferimento della fattoria Bellangerie vicino ad Arquenay (in Mayenne) sabato 20 settembre 2025 dalle 10.30 alle 17.00.

Espanol :

Clémence, Alexandre, Xavier y Terre de Liens Pays de la Loire le invitan a venir a celebrar el éxito de la cesión de la granja Bellangerie, cerca de Arquenay (en Mayenne), el sábado 20 de septiembre de 2025 de 10.30 a 17.00 horas.

