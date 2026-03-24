Ferme pédagogique de Calla Lancement de la saison

Polignac, Le Dresny Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

.

Polignac, Le Dresny Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 97 65 69 lesjardinsdecalla@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ferme pédagogique de Calla Lancement de la saison Plessé a été mis à jour le 2026-03-22 par ADT44