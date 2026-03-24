Ferme pédagogique de Calla Lancement de la saison Plessé
Ferme pédagogique de Calla Lancement de la saison Plessé dimanche 5 avril 2026.
Ferme pédagogique de Calla Lancement de la saison
Polignac, Le Dresny Plessé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
.
Polignac, Le Dresny Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 97 65 69 lesjardinsdecalla@gmail.com
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L’événement Ferme pédagogique de Calla Lancement de la saison Plessé a été mis à jour le 2026-03-22 par ADT44
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