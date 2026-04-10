FERME PÉDAGOGIQUE ET PAYSANNE Aigne
FERME PÉDAGOGIQUE ET PAYSANNE Aigne dimanche 19 avril 2026.
Aigne
FERME PÉDAGOGIQUE ET PAYSANNE
Laprade Aigne Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02
Journée en famille à la ferme, visite guidée avec nourissage des animaux, possibilité de pique-nique sur place.
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Laprade Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 7 66 51 13 14
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English :
Family day at the farm, guided tour with animal feeding, picnic facilities on site.
L’événement FERME PÉDAGOGIQUE ET PAYSANNE Aigne a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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