Aigne

FERME PÉDAGOGIQUE ET PAYSANNE

Laprade Aigne Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02

Journée en famille à la ferme, visite guidée avec nourissage des animaux, possibilité de pique-nique sur place.

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Laprade Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 7 66 51 13 14

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English :

Family day at the farm, guided tour with animal feeding, picnic facilities on site.

L’événement FERME PÉDAGOGIQUE ET PAYSANNE Aigne a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC