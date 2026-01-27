Ferme Saint Michel Costiumes et Musiques du Monde dialogues culturels Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Ferme Saint Michel Costiumes et Musiques du Monde dialogues culturels

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-03-28

Le Festival de Confolens vous invite à découvrir ses collections uniques de costumes, instruments de musique, bijoux, masques et objets du monde entier. Ces pièces, offertes par les groupes invités, ont été soigneusement conservées au fil des décennies.

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +54 5840077

English :

The Confolens Festival invites you to discover its unique collections of costumes, musical instruments, jewelry, masks and objects from all over the world. These items, donated by guest groups, have been carefully preserved over the decades.

