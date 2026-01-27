Ferme Saint-Michel Journées Européennes des Métiers d’Arts Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens
Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-11
La Municipalité vous invite à célébrer l’artisanat d’art lors des Journées Européennes des Métiers d’Art. Sous le thème Coeurs à l’ouvrage , cette 6e édition promet
un programme riche et varié.
Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 00 43
The Municipality invites you to celebrate arts and crafts at the Journées Européennes des Métiers d’Art. Under the theme Coeurs à l’ouvrage , this 6th edition promises
a rich and varied program.
