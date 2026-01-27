Ferme Saint-Michel Journées Européennes des Métiers d’Arts Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Ferme Saint-Michel Journées Européennes des Métiers d’Arts

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La Municipalité vous invite à célébrer l’artisanat d’art lors des Journées Européennes des Métiers d’Art. Sous le thème Coeurs à l’ouvrage , cette 6e édition promet

un programme riche et varié.

.

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 00 43

English :

The Municipality invites you to celebrate arts and crafts at the Journées Européennes des Métiers d’Art. Under the theme Coeurs à l’ouvrage , this 6th edition promises

a rich and varied program.

