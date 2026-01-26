Ferme Saint-Michel Le Fruit de la connaissance Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Ferme Saint-Michel Le Fruit de la connaissance

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

GROUPE WANDA

D’APRÈS “L’ORIGINE DU MONDE” DE LIV STRÖMQUIST

.

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 00 43

