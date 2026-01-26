Ferme Saint-Michel Le Fruit de la connaissance Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens
Ferme Saint-Michel Le Fruit de la connaissance Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens samedi 7 mars 2026.
Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
GROUPE WANDA
D’APRÈS “L’ORIGINE DU MONDE” DE LIV STRÖMQUIST
+33 5 45 84 00 43
English : Ferme Saint-Michel The Fruit of Knowledge
WANDA GROUP
AFTER THE ORIGIN OF THE WORLD BY LIV STRÖMQUIST
