Ferme Saint-Michel Les dangers de la lecture Confolens

Ferme Saint-Michel Les dangers de la lecture

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens Charente

Début : 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Conférence par Titus

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture.

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 29 65 43

English :

Conference by Titus

At last, a conference with the courage to denounce the innumerable evils of reading.

