Ferme Saint-Michel Les dangers de la lecture Confolens

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens Charente
Début : 2026-02-04 18:30:00
Conférence par Titus
Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture.
Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 29 65 43
Conference by Titus
At last, a conference with the courage to denounce the innumerable evils of reading.
