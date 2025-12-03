Ferme saint Michel Les Fables ?c’est pas moi…c’est Jean!

Confolens Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

LE SPECTACLE Les fables ? C’est pas moi… c’est Jean , c’est un voyage dans l’univers des fables, des connues, d’autres moins, c’est aussi un itinéraire musical. La musique souligne ici, illustre là, conduit la narration ailleurs.

.

Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 00 43

English :

THE SHOW: Les fables? C’est pas moi… c’est Jean (It’s not me… it’s Jean) is a journey through the world of fables, some well-known, some less so, and a musical itinerary. The music underlines here, illustrates there, leads the narrative elsewhere.

German :

DAS SPIEL: Les fables? C’est pas moi… c’est Jean ist eine Reise durch die Welt der Fabeln, bekannte und weniger bekannte, und auch eine musikalische Route. Die Musik unterstreicht hier, illustriert dort, führt die Erzählung an einen anderen Ort.

Italiano :

LO SPETTACOLO: Favole? Non sono io… è Jean è un viaggio nel mondo delle favole, alcune note, altre meno, e un itinerario musicale. La musica sottolinea qui, illustra là, guida la narrazione altrove.

Espanol :

EL ESPECTÁCULO: ¿Fábulas? No soy yo… es Jean es un viaje por el mundo de las fábulas, algunas conocidas, otras no tanto, y un itinerario musical. La música subraya aquí, ilustra allá, conduce la narración en otros lugares.

