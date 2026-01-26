Ferme Saint-Michel Salon du Livre Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Ferme Saint-Michel Salon du Livre

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

6e ÉDITION SPÉCIALE AUTEURS JEUNESSE

Venez découvrir les auteurs Mickaël El Fathi, Michaël Bettinelli, Olivier Rublon, Olivier Dupin, Pierre Fouillet et Manu Causse et dédicacer vos livres.

.

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 29 65 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6th EDITION YOUTH AUTHORS SPECIAL

Come and meet the authors Mickaël El Fathi, Michaël Bettinelli, Olivier Rublon, Olivier Dupin, Pierre Fouillet and Manu Causse and sign your books.

L’événement Ferme Saint-Michel Salon du Livre Confolens a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Charente Limousine