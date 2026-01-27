Ferme Saint-Michel Slams poetiques Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Ferme Saint-Michel Slams poetiques

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

POÉSIE SLAM

Quand les mots prennent la parole… Ils ont griffonné des idées, cherché des rimes, posé leurs émotions sur le papier, puis donné une voix à leurs mots.

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 08 08

English :

POETRY SLAM

When words speak… They scribbled down ideas, looked for rhymes, put their emotions on paper, then gave their words a voice.

