Ferme Saint-Michel soirée swing Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Ferme Saint-Michel soirée swing samedi 28 février 2026.
Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
gratuit moins de 12 ans
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
SWING JAZZ MANOUCHE ELECTRO SWING
Venez bouger votre corps sur les rythmes endiablés d’ANATOLE SWING !
+33 6 34 23 38 11
English : Ferme Saint-Michel swing evening
Move your body to the wild rhythms of ANATOLE SWING!
