Ferme Saint-Michel soirée swing Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Ferme Saint-Michel soirée swing Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens samedi 28 février 2026.

Ferme Saint-Michel soirée swing

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

SWING JAZZ MANOUCHE ELECTRO SWING
Venez bouger votre corps sur les rythmes endiablés d’ANATOLE SWING !
  .

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 23 38 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ferme Saint-Michel swing evening

SWING JAZZ MANOUCHE ELECTRO SWING
Move your body to the wild rhythms of ANATOLE SWING!

L’événement Ferme Saint-Michel soirée swing Confolens a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Charente Limousine