Ferme Saint-Michel soirée swing Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Ferme Saint-Michel soirée swing

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

gratuit moins de 12 ans

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

SWING JAZZ MANOUCHE ELECTRO SWING

Venez bouger votre corps sur les rythmes endiablés d’ANATOLE SWING !

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 23 38 11

English : Ferme Saint-Michel swing evening

SWING JAZZ MANOUCHE ELECTRO SWING

Move your body to the wild rhythms of ANATOLE SWING!

