Ferme St Michel Confolens Troc plantes Confolens
Ferme St Michel Confolens Troc plantes Confolens dimanche 19 avril 2026.
Ferme St Michel Confolens Troc plantes
Ferme Saint Michel Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Échange et partage de plantes, distribution de sacs de graines pour les habitants et visite de la Forêt Jardin.
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Ferme Saint Michel Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97
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English :
Plant exchange and sharing, distribution of seed bags for local residents and a visit to the Garden Forest.
L’événement Ferme St Michel Confolens Troc plantes Confolens a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Charente Limousine
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