Ferme St Michel Confolens Troc plantes

Ferme Saint Michel Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Échange et partage de plantes, distribution de sacs de graines pour les habitants et visite de la Forêt Jardin.

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Ferme Saint Michel Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97

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English :

Plant exchange and sharing, distribution of seed bags for local residents and a visit to the Garden Forest.

L’événement Ferme St Michel Confolens Troc plantes Confolens a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Charente Limousine