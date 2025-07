Ferme Uhartia visite, apéritif et dégustation Ferme Uhartia Barcus

Ferme Uhartia visite, apéritif et dégustation

Ferme Uhartia 185 chemin Gorostibar Barcus Pyrénées-Atlantiques

Cathy, Patricia et Patrick vous invitent à venir découvrir la ferme Uhartia, à Barcus.

Vous découvrirez pourquoi cet élevage de canards fermiers existe au coeur de la Soule et ce qu’est un élevage autarcique. Ils vous expliqueront comment est élevé un canard traditionnel de 15 semaines et comment est fabriquée l’alimentation à la ferme. Et, également, comment est fabriqué le foie gras entier qui a gagné la médaille d’argent au Salon de l’agriculture 2024. À l’issue de la visite, vous pourrez déguster ces produits accompagnés d’un apéritif. Sur réservation. .

