Fermentation et plantes sauvages comestibles La Chapelle-du-Bois
Fermentation et plantes sauvages comestibles La Chapelle-du-Bois dimanche 2 novembre 2025.
Fermentation et plantes sauvages comestibles
La Grande Raisandière La Chapelle-du-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
L’Ecole du Dimanche Alternatif est une collaboration entre l’Association de Permaculture du Perche et la Ferme en Permaculture de la Grande Raisandière. Elle propose des journées dédiées à la Permaculture et aux sujets liés
Gratuit, au chapeau. Le déjeuner est compris. Les stages sont financer par les dons. .
La Grande Raisandière La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 68 62 84 alexis@lagranderaisandiere.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fermentation et plantes sauvages comestibles La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2025-08-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude