Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop « sur les Pas des Éleveurs » Béduer

dimanche 28 septembre 2025

Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop « sur les Pas des Éleveurs »

stade Béduer Lot

Tarif : 23 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Depuis 13 ans, notre randonnée Sur les pas des Éleveurs a vocation à connecter agriculture et société, à créer du lien entre producteurs et consommateurs à l’occasion d’un véritable moment de convivialité sur notre territoire ! Un évènement pour mieux connaître et échanger avec les agriculteurs sur leur métier et les pratiques qu’ils mettent en place en véritables acteurs des transitions agricoles.

stade Béduer 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 82 71

English :

For the past 13 years, our On the Footsteps of Farmers trail has been connecting agriculture and society, creating links between producers and consumers during a truly convivial event in our region! It’s a chance to get to know farmers better and talk to them about their trade and the practices they are implementing as true players in agricultural transition.

German :

Seit 13 Jahren verbindet unsere Wanderung « Sur les pas des Éleveurs » (Auf den Spuren der Züchter) Landwirtschaft und Gesellschaft und schafft eine Verbindung zwischen Erzeugern und Verbrauchern, um einen geselligen Moment in unserer Region zu erleben Ein Ereignis, um Landwirte besser kennen zu lernen und sich mit ihnen über ihren Beruf und die Praktiken auszutauschen, die sie als echte Akteure des landwirtschaftlichen Wandels umsetzen.

Italiano :

Da 13 anni, il nostro percorso « Sulle tracce dei contadini » collega agricoltura e società, creando legami tra produttori e consumatori nel corso di un evento davvero conviviale nella nostra regione! È un’occasione per conoscere meglio gli agricoltori e parlare con loro del loro lavoro e delle pratiche che stanno mettendo in atto come veri protagonisti della transizione agricola.

Espanol :

Desde hace 13 años, nuestro recorrido « Tras las huellas de los agricultores » conecta agricultura y sociedad, creando vínculos entre productores y consumidores en el transcurso de un auténtico acto de convivencia en nuestra región Es la ocasión de conocer mejor a los agricultores y hablar con ellos de su trabajo y de las prácticas que aplican como auténticos protagonistas de la transición agrícola.

