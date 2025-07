Fermes découvertes Visites de la fromagerie Graindorge à Livarot et la ferme de la Chesnaye à Montreuil La Cambe. Fromagerie Graindorge Ferme de la Chesnaye Livarot-Pays-d’Auge

Fermes découvertes Samedi 23 août Visites de la fromagerie Graindorge à Livarot de 9h30 à 17h30 et la ferme de la Chesnaye à Montreuil La Cambe de 14h00 à 17h00.

Restauration et concert à partir de 19h00. Cinéma en plein air avec la diffusion du film » C’est le monde à l’envers ! » à 21h30. .

Fromagerie Graindorge Ferme de la Chesnaye 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10

English : Fermes découvertes Visites de la fromagerie Graindorge à Livarot et la ferme de la Chesnaye à Montreuil La Cambe.

Fermes découvertes Saturday August 23 Visit the Graindorge cheese dairy in Livarot from 9.30am to 5.30pm and the Chesnaye farm in Montreuil La Cambe from 2pm to 5pm.

German : Fermes découvertes Visites de la fromagerie Graindorge à Livarot et la ferme de la Chesnaye à Montreuil La Cambe.

Bauernhöfe entdecken Samstag, 23. August Besuche der Käserei Graindorge in Livarot von 9:30 bis 17:30 Uhr und des Bauernhofs La Chesnaye in Montreuil La Cambe von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Italiano :

Fattorie da scoprire Sabato 23 agosto Visite al caseificio Graindorge di Livarot dalle 9.30 alle 17.30 e alla fattoria Chesnaye di Montreuil La Cambe dalle 14.00 alle 17.00.

Espanol :

Descubrimiento de granjas Sábado 23 de agosto Visitas a la quesería Graindorge, en Livarot, de 9.30 a 17.30 h, y a la granja Chesnaye, en Montreuil La Cambe, de 14.00 a 17.00 h.

