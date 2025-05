FERMES EN FÊTE A LA DEVEZE – Pollestres, 7 juin 2025 10:00, Pollestres.

Pyrénées-Orientales

FERMES EN FÊTE A LA DEVEZE Mas de la Devèze Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Venez découvrir nos produits à travers une visite sur réservation de notre ferme.

.

Mas de la Devèze

Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 09 09 22 87 stand.pollestres@gmail.com

English :

Come and discover our products with a visit to our farm, by appointment only.

German :

Lernen Sie unsere Produkte bei einem Besuch unseres Bauernhofs nach vorheriger Anmeldung kennen.

Italiano :

Venite a scoprire i nostri prodotti con una visita guidata alla nostra azienda agricola (su prenotazione).

Espanol :

Venga a descubrir nuestros productos en una visita guiada por nuestra granja (previa reserva).

L’événement FERMES EN FÊTE A LA DEVEZE Pollestres a été mis à jour le 2025-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME