Fermes en fête à la ferme de la Borie d’Imbert – La Borie d’Imbert Rocamadour, 7 juin 2025 10:00, Rocamadour.

Lot

Gratuit

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-07

Venez découvrir la production de fromages de chèvre AOP Rocamadour et charcuterie de porc fermier

Visite libre de la ferme chèvres, chevreaux, cochons et vaches, mais aussi visite de la cave d’affinage du Rocamadour Panier pique nique

Traite des chèvres de 17h à 18h30 .

La Borie d’Imbert Ferme de la Borie d’Imbert

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 20 37

English :

Come and discover the production of Rocamadour PDO goat’s cheese and farmhouse pork charcuterie

Free tour of the farm goats, kids, pigs and cows, as well as a visit to the Rocamadour maturing cellar Picnic basket

German :

Entdecken Sie die Produktion von Ziegenkäse AOP Rocamadour und Wurstwaren vom Bauernschwein

Freie Besichtigung des Bauernhofs Ziegen, Zicklein, Schweine und Kühe, aber auch Besichtigung des Reifekellers für Rocamadour Picknickkorb

Italiano :

Venite a scoprire la produzione del formaggio di capra Rocamadour DOP e dei salumi di maiale di fattoria

Visita gratuita della fattoria capre, capretti, maiali e mucche e della cantina di stagionatura di Rocamadour Cestino da picnic

Espanol :

Venga a descubrir la fabricación del queso de cabra DOP Rocamadour y de los embutidos de cerdo de granja

Visita libre de la granja cabras, cabritos, cerdos y vacas, así como una visita a la bodega de maduración Rocamadour Cesta de picnic

