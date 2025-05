Fermes en fête à la Ferme des Alix – Rocamadour, 7 juin 2025 14:00, Rocamadour.

Production de lavande bio et produits cosmétiques

Visites guidées, ateliers d’aromathérapie, explor-games. Ateliers tout au long de la journée sur les horaires d’ouverture

Visites guidées 10h30 et 16h

Explor-game dernier départ 10h30 et 16h15 .

Ferme des Alix

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 7 67 07 04 06 fermedesalix@gmail.com

English :

Production of organic lavender and cosmetics

Guided tours, aromatherapy workshops, explor-games. Workshops throughout the day during opening hours

German :

Produktion von Bio-Lavendel und Kosmetikprodukten

Geführte Besichtigungen, Aromatherapie-Workshops, Explorationsspiele. Workshops den ganzen Tag über während der Öffnungszeiten

Italiano :

Produzione di lavanda e cosmetici biologici

Visite guidate, laboratori di aromaterapia, giochi esplorativi. Laboratori per tutto il giorno durante gli orari di apertura

Espanol :

Producción de lavanda ecológica y cosméticos

Visitas guiadas, talleres de aromaterapia, juegos de exploración. Talleres durante todo el día en horario de apertura

