Fermes en fête à la ferme Vignes et Vergers – Vignes et Vergers Bétaille, 7 juin 2025 15:00, Bétaille.

Lot

Vignes et Vergers Le Pilou Bétaille Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-06-07 15:00:00 à 2025-06-08 19:00:00

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Productions vin paillés, necatrines, noix bio, huile de noix, cerneaux, noisettes, amandes

Animations découverte du métier d’arboriculteur et des productions grâce à une visite de l’exploitation avec dégustation des produits. Boutique à la ferme

.

Vignes et Vergers Le Pilou

Bétaille 46110 Lot Occitanie

English :

Production: mulched wine, necatrines, organic walnuts, walnut oil, walnut kernels, hazelnuts, almonds

Activities to discover the profession of arboriculturist and production through a tour of the farm and product tasting. Farm store

German :

Produktionen Strohwein, Nektarinen, Bio-Nüsse, Walnussöl, Kerne, Haselnüsse, Mandeln

Animationen Entdeckung des Berufs des Obstbauern und der Produktionen dank eines Besuchs des Betriebs mit Verkostung der Produkte. Hofladen

Italiano :

Produzione: vino pacciamato, necatrine, noci biologiche, olio di noci, gherigli di noce, nocciole, mandorle

Attività per scoprire la professione dell’arboricoltore e i prodotti grazie a una visita dell’azienda agricola con degustazione dei prodotti. Negozio in fattoria

Espanol :

Producción: vino de mantillo, necatrinas, nueces biológicas, aceite de nuez, nueces en grano, avellanas, almendras

Actividades para descubrir la profesión de arboricultor y los productos gracias a una visita de la granja con degustación de los productos. Tienda de la granja

