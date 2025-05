Fermes en fête à la fromagerie Lahore – La Séguinie Payrac, 7 juin 2025 14:30, Payrac.

Lot

Fermes en fête à la fromagerie Lahore La Séguinie Fromagerie Lahore Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:30:00

fin : 2025-06-07 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

AOP Rocamadour, fromage de chèvre frais et secs, faisselle de chèvre

Venez passer un agréable moment en complète immersion dans le monde agricole.

A 17h, départ de la randonnée pour aller chercher les chèvres dans les champs.

A 18h, démonstration de traite

La Séguinie Fromagerie Lahore

Payrac 46350 Lot Occitanie +33 9 83 31 07 81

English :

Rocamadour PDO, fresh and dried goat cheese, goat faisselle

Come and spend a pleasant moment fully immersed in the world of agriculture.

At 5 p.m., departure of the hike to fetch the goats from the fields.

At 6pm, milking demonstration

German :

AOP Rocamadour, frischer und getrockneter Ziegenkäse, Ziegenfelle

Verbringen Sie eine angenehme Zeit und tauchen Sie vollständig in die Welt der Landwirtschaft ein.

Um 17 Uhr beginnt die Wanderung, um die Ziegen von den Feldern zu holen.

Um 18 Uhr, Vorführung des Melkens

Italiano :

Rocamadour DOP, formaggi di capra freschi e secchi, faisselle di capra

Venite a trascorrere un piacevole momento di immersione nel mondo dell’agricoltura.

Alle 17.00, partenza della passeggiata per andare a prendere le capre nei campi.

Alle 18.00, dimostrazione di mungitura

Espanol :

Rocamadour DOP, queso de cabra fresco y seco, faisselle de cabra

Venga a pasar un momento agradable inmerso de lleno en el mundo de la agricultura.

A las 17 h, salida del paseo para ir a buscar a las cabras a los campos.

A las 18 h, demostración de ordeño

L’événement Fermes en fête à la fromagerie Lahore Payrac a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Vallée de la Dordogne