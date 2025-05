Fermes en Fête au Domaine de Rey – Domaine de Rey Loubersan, 7 juin 2025 12:00, Loubersan.

Gers

Fermes en Fête au Domaine de Rey Domaine de Rey 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Début : 2025-06-07 12:00:00

fin : 2025-06-08 14:30:00

2025-06-07

De 12h à 14h30

Rendez-vous avec Marie et Nicolas pour une déambulation commentée sur chemin de 800 mètres à la découverte de l’élevage de Porc Noir AOP Bigorre et de la biodiversité du domaine.

13h-13h15 déjeunez à la guinguette de la ferme avec 2 formules au choix autour des produits du porc noir de Bigorre AOP et vente directe sur place.

Réservation obligatoire à partir du 19 mai en ligne

Domaine de Rey 805 Chemin de Lasserade

Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

English :

From 12h to 14h30

Join Marie and Nicolas for a guided walk along an 800-meter path to discover the breeding of Porc Noir AOP Bigorre and the biodiversity of the estate.

1:00-1:15 pm: lunch at the farm’s guinguette, with a choice of 2 menus featuring PDO Bigorre Black Pork products and direct sales on site.

Reservations required from May 19 online

German :

Von 12 Uhr bis 14.30 Uhr

Treffpunkt mit Marie und Nicolas für eine kommentierte Wanderung auf einem 800 m langen Weg zur Entdeckung der Zucht von Porc Noir AOP Bigorre und der Biodiversität der Domäne.

13:00-13:15 Uhr: Mittagessen in der Guinguette des Bauernhofs mit zwei verschiedenen Angeboten rund um die Produkte des Porc Noir de Bigorre AOP und Direktverkauf vor Ort.

Obligatorische Reservierung ab dem 19. Mai online

Italiano :

Dalle 12.00 alle 14.30

Incontro con Marie e Nicolas per una passeggiata guidata lungo un sentiero di 800 metri alla scoperta dell’allevamento del Porc Noir AOP Bigorre e della biodiversità della tenuta.

ore 13.00-13.15: pranzo presso la « guinguette » della fattoria con una scelta di 2 opzioni a base di prodotti di Maiale Nero Bigorre DOP e vendita diretta in loco.

Prenotazione obbligatoria dal 19 maggio online

Espanol :

De 12.00 a 14.30 h

Encuentro con Marie y Nicolas para un paseo guiado a lo largo de un sendero de 800 metros para descubrir la cría del Porc Noir AOP Bigorre y la biodiversidad de la finca.

de 13:00 a 13:15: almuerzo en la « guinguette » de la granja con 2 opciones a elegir en torno a los productos del Cerdo Negro DOP Bigorre y la venta directa in situ.

Reserva obligatoria a partir del 19 de mayo en línea

