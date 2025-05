FERMES EN FÊTE AU RUCHER DU ROMARIN – Saint-Féliu-d’Avall, 7 juin 2025 09:30, Saint-Féliu-d'Avall.

Pyrénées-Orientales

FERMES EN FÊTE AU RUCHER DU ROMARIN Route de Thuir Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-07 09:30:00

2025-06-07

Venez découvrir notre ferme lors d’une visite à travers les vergers (sur réservation) suivi d’une dégustation sur réservation et payante de nos produits.

Route de Thuir

Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 27 37 11 42 lesamandesdelpalau@gmail.com

English :

Come and discover our farm on a tour of the orchards (booking required), followed by a tasting session (booking required) of our products for a fee.

German :

Lernen Sie unseren Bauernhof bei einem Rundgang durch die Obstplantagen kennen (Reservierung erforderlich), gefolgt von einer Verkostung unserer Produkte (Reservierung erforderlich und kostenpflichtig).

Italiano :

Venite a scoprire la nostra azienda agricola con un tour dei frutteti (su prenotazione), seguito da una degustazione dei nostri prodotti (su prenotazione e a pagamento).

Espanol :

Venga a descubrir nuestra granja en una visita guiada por los huertos (previa reserva), seguida de una degustación de nuestros productos (previa reserva) y con cargo.

