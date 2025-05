FERMES EN FÊTE AU RUCHER DU ROMARIN – Torreilles, 7 juin 2025 11:00, Torreilles.

Début : 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-08 12:30:00

2025-06-07

Nous vous attendons durant ces deux jours pour découvrir notre miellerie. Repas et assiette de dégustation sur réservation le samedi.

Torreilles 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 30 58 52 43

English :

We look forward to welcoming you on these two days to discover our honey factory. Meal and tasting plate on reservation on Saturday.

German :

Wir erwarten Sie an diesen beiden Tagen, um unseren Honigraum zu entdecken. Essen und Probierteller auf Reservierung am Samstag.

Italiano :

Vi aspettiamo in questi due giorni per scoprire la nostra casa del miele. Pasto e piatto di degustazione disponibili il sabato.

Espanol :

Le esperamos estos dos días para descubrir nuestra casa de miel. Comida y plato de degustación disponibles el sábado.

