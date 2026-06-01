Fermes en Fête – Aux Saveurs Paysannes, Aux saveurs paysannes, Saint-Estève
Fermes en Fête – Aux Saveurs Paysannes, Aux saveurs paysannes, Saint-Estève samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Aux Saveurs Paysannes Samedi 6 juin, 11h00 Aux saveurs paysannes Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Patrice et Coralline vous accueillent dans leur ferme pleine
de surprises qui associe production fermière et découverte
pédagogique des animaux. Ils ont aussi une boutique avec
une riche palette de produits bio et un espace repas pour
goûter leurs bons poulets fermiers !
Aux saveurs paysannes Route de Perpignan 66240 Saint-Estève Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie
Visite guidée & nourrissage oiseaux : Partez à la découverte des animaux à travers une visite ludique qui éveillera la curiosité des petits et grands !
DR