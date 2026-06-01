Fermes en Fête – Aux Saveurs Paysannes, Aux saveurs paysannes, Saint-Estève

Fermes en Fête – Aux Saveurs Paysannes Samedi 6 juin, 12h00 Aux saveurs paysannes Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Dans la journée :

Crêpes et petits sablés aux oeufs bio de la ferme

Dégustation de confitures bio de la ferme gratuite

Patrice et Coralline vous accueillent dans leur ferme pleine

de surprises qui associe production fermière et découverte

pédagogique des animaux. Ils ont aussi une boutique avec

une riche palette de produits bio et un espace repas pour

goûter leurs bons poulets fermiers !

Aux saveurs paysannes Route de Perpignan 66240 Saint-Estève Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie

Repas fermier : Poulet bio de la ferme, grillade et pomme de terre rôties

DR