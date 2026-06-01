Fermes en Fête – Aux Saveurs Paysannes, Aux saveurs paysannes, Saint-Estève

Fermes en Fête – Aux Saveurs Paysannes Dimanche 7 juin, 10h30 Aux saveurs paysannes Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Pour toute inscription au brunch visite gratuite !

Dans la journée : Crêpes et petits sablés aux oeufs bio de la ferme et dégustation de confitures bio de la ferme gratuite

Patrice et Coralline vous accueillent dans leur ferme pleine de surprises qui associe production fermière et découverte pédagogique des animaux. Ils ont aussi une boutique avec une riche palette de produits bio et un espace repas pour goûter leurs bons poulets fermiers !

Aux saveurs paysannes Route de Perpignan 66240 Saint-Estève Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie

Brunch fermier

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