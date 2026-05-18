FERMES EN FÊTE AUX SAVEURS PAYSANNES Saint-Estève
FERMES EN FÊTE AUX SAVEURS PAYSANNES Saint-Estève samedi 6 juin 2026.
Saint-Estève
FERMES EN FÊTE AUX SAVEURS PAYSANNES
Route de Perpignan Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Bienvenue à la ferme vous présente 16 fermes dans le cadre de l’évènement Fermes en fête !
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Route de Perpignan Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 35 13 https://www.auxsaveurspaysannes.com
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English :
Bienvenue à la ferme presents 16 farms as part of the Fermes en fête event!
L’événement FERMES EN FÊTE AUX SAVEURS PAYSANNES Saint-Estève a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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