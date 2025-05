FERMES EN FÊTE AUX SAVEURS PAYSANNES – Torreilles, 7 juin 2025 11:00, Torreilles.

Pyrénées-Orientales

FERMES EN FÊTE AUX SAVEURS PAYSANNES Route de Perpignan Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-08 15:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Venez découvrir notre ferme, nos produits, nos activités durant ces deux jours….

Route de Perpignan

Torreilles 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 35 13 https://www.auxsaveurspaysannes.com

English :

Come and discover our farm, our products, our activities during these two days….

German :

Entdecken Sie an diesen beiden Tagen unseren Bauernhof, unsere Produkte und unsere Aktivitäten….

Italiano :

Venite a scoprire la nostra fattoria, i nostri prodotti e le nostre attività in questi due giorni….

Espanol :

Venga a descubrir nuestra granja, nuestros productos y nuestras actividades durante estos dos días….

