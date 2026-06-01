Fermes en Fête – Beezou, apiculteurs innovants, Beezou apiculteurs innovants, Beaumont-sur-Lèze

Fermes en Fête – Beezou, apiculteurs innovants Samedi 6 juin, 10h00 Beezou apiculteurs innovants Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Présentation du métier d’apiculteur et du monde des abeilles.

Visite de la miellerie et des différents espaces de stockage. Dégustations et vente du miel et de produits dérivés (coffret gourmand). Observation des abeilles dans une ruche vitrée.

Atelier pour enfants fabrication bougies.

Beezou apiculteurs innovants 447 chemin L’Espinaouet 31870 Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « beezou.fr@gmail.com »}]

Découverte de la miellerie Beezou apiculteurs miellerie

Beezou