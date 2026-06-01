Fermes en Fête – Casse Museau, Casse Museau, 798 hameau de Sablayrolles, Fontrieu

Fermes en Fête – Casse Museau Dimanche 7 juin, 10h30 Casse Museau, 798 hameau de Sablayrolles Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

De 10h30 et 15h.

Visite guidée de la bergerie et rencontre des brebis au pré. Découverte du circuit du lait de brebis jusqu’à la dégustation du casse museau, cette pâtisserie traditionnelle tarnaise.

Casse Museau, 798 hameau de Sablayrolles 81260 Fontrieu Fontrieu 81260 Castelnau-de-Brassac Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jeromelembree@gmail.com »}]

Visite guidée de la bergerie et rencontre des brebis au pré

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