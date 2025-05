Fermes en Fête: Château Eugénie – Rivière Haute Albas, 7 juin 2025 09:30, Albas.

Lot

Fermes en Fête: Château Eugénie Rivière Haute Château Eugénie Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 09:30:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Portes ouvertes au Château Eugénie.

Sur réservation.

PRODUCTIONS: vin de Cahors

ANIMATIONS:

Samedi 7 juin:

09h30 accueil café puis randonnée pédestre dans les vignes (facile).

11h30 apéritif offert.

12h00 Pique-nique géant musical. Mise à disposition de barbecues. Marché gourmand avec la présence du GAEC des Vignassous (veau), Les Jardins des Rives ainsi que les

Macarons de Pim .

14h00 visites guidées des chais et cave (français et anglais).

Toute la journée, des animations exposition d’art par Sofia Johannissen, ateliers sur le vin, dégustation à l’aveugle, animation toucher , animation et découverte du liège.

Dimanche 8 juin:

08h30 accueil café/croissant puis randonnée pédestre sur les Causses du Quercy lotois (difficile).

12h00 pause pique-nique à la table d’orientation d’Albas (prévoir vos repas). Apéritif et vin offerts.

14h30, retour au domaine en passant par le village d’Albas.

16h00, visites guidées des chais et cave .

Rivière Haute Château Eugénie

Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51 couture@chateaueugenie.com

English :

Open house at Château Eugénie.

Reservations required.

German :

Offene Türen im Château Eugénie.

Mit Reservierung.

Italiano :

Porte aperte a Château Eugénie.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Puertas abiertas en Château Eugénie.

Reserva obligatoria.

L’événement Fermes en Fête: Château Eugénie Albas a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot