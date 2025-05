Fermes en Fête Château Nozières – Vire-sur-Lot, 8 juin 2025 09:00, Vire-sur-Lot.

Fermes en Fête Château Nozières Lieu-dit Bru Vire-sur-Lot Lot

Gratuit

Début : 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Portes ouvertes au château Nozières.

Sur réservation.

PRODUCTION Vin de Cahors

ANIMATIONS:

Dimanche 8 juin:

09h00: randonnée pédestre au milieu des vignes.

11h45: apéritif offert avec animation musicale (bandas) suivi du repas tiré du sac. Barbecue à disposition et tables. Présence de Combi Shop avec ses salades composées, crêpes et glaces italiennes.

Château gonflable pour enfants.

Visite de la cave et dégustation jusqu’à 18h00. .

Lieu-dit Bru

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 52 73 chateaunozieres@orange.fr

English :

Open house at Château Nozières.

Reservations required.

German :

Offene Türen im Schloss Nozières.

Mit Reservierung.

Italiano :

Apertura dello Château Nozières.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en Château Nozières.

Reserva obligatoria.

L’événement Fermes en Fête Château Nozières Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot