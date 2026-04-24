Escanecrabe

FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS

CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Ferme n°19 du circuit COMMINGES PYRÉNÉES

PRODUCTIONS Élevage de chèvres en Agriculture Biologique, transformation

fromagère.

ANIMATIONS Découvrez notre marché de producteurs locaux et partez à la rencontre

de la ferme lors de visites guidées. Profitez d’une restauration sur place

avec nos savoureux burgers de chèvre. Assistez à des démonstrations de chiens

de troupeau et amusez-vous avec des jeux pour petits et grands. .

CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe 31350 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Farm n°19 of the COMMINGES PYRÉNÉES circuit

L’événement FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE