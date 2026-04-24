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FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe

FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe

FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe samedi 6 juin 2026.

Adresse : CHEVRERIE DES HOUNTS

Ville : 31350 Escanecrabe

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Escanecrabe

FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS

CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Ferme n°19 du circuit COMMINGES PYRÉNÉES
PRODUCTIONS Élevage de chèvres en Agriculture Biologique, transformation
fromagère.
ANIMATIONS Découvrez notre marché de producteurs locaux et partez à la rencontre
de la ferme lors de visites guidées. Profitez d’une restauration sur place
avec nos savoureux burgers de chèvre. Assistez à des démonstrations de chiens
de troupeau et amusez-vous avec des jeux pour petits et grands.   .

CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe 31350 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farm n°19 of the COMMINGES PYRÉNÉES circuit

L’événement FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE