FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe
FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe samedi 6 juin 2026.
Escanecrabe
FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS
CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Ferme n°19 du circuit COMMINGES PYRÉNÉES
PRODUCTIONS Élevage de chèvres en Agriculture Biologique, transformation
fromagère.
ANIMATIONS Découvrez notre marché de producteurs locaux et partez à la rencontre
de la ferme lors de visites guidées. Profitez d’une restauration sur place
avec nos savoureux burgers de chèvre. Assistez à des démonstrations de chiens
de troupeau et amusez-vous avec des jeux pour petits et grands. .
CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe 31350 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Farm n°19 of the COMMINGES PYRÉNÉES circuit
L’événement FERMES EN FÊTE CHEVRERIE DES HOUNTS Escanecrabe a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE