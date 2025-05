FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC LA SPIRULINE CATALANE – Route de Sainte-Marie Torreilles, 7 juin 2025 09:30, Torreilles.

Pyrénées-Orientales

FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC LA SPIRULINE CATALANE Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-07 09:30:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Découvrez les bienfaits de la spiruline. Venez visiter la ferme durant ces deux jours. Artisanale elle est à consommer sans modération….

Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard

Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 59 61 82 65

English :

Discover the benefits of spirulina. Come and visit the farm over the two days. Artisanal spirulina is to be enjoyed without moderation….

German :

Entdecken Sie die Vorteile von Spirulina. Besuchen Sie an diesen beiden Tagen den Bauernhof. Sie ist handwerklich hergestellt und sollte ohne Mäßigung verzehrt werden…..

Italiano :

Scoprite i benefici della spirulina. Venite a visitare la fattoria durante le due giornate. La spirulina artigianale va gustata senza moderazione….

Espanol :

Descubra los beneficios de la espirulina. Venga a visitar la granja durante los dos días. La espirulina artesanal debe disfrutarse sin moderación….

