FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC – Route de Sainte-Marie Torreilles, 7 juin 2025 09:30, Torreilles.

Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-07 09:30:00

fin : 2025-06-07 19:00:00

2025-06-07

Fermes en Fête revient les 7 et 8 juin 2025 dans les Pyrénées-Orientales !

L’occasion idéale pour partir à la rencontre des producteurs locaux et plonger dans l’univers de l’agriculture de notre territoire. 20 fermes du département vous ouvrent leurs portes pour partager leur passion et leur quotidien. A Torreilles, rdv chez Alg’ethic, la spiruline catalane.

Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard

Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 59 61 82 65

English :

Fermes en Fête returns to the Pyrénées-Orientales on June 7 and 8, 2025!

The perfect opportunity to meet local producers and immerse yourself in the world of local agriculture. 20 farms in the department will be opening their doors to share their passion and their daily lives. In Torreilles, meet Alg?ethic, the Catalan spirulina.

German :

Fermes en Fête findet am 7. und 8. Juni 2025 wieder in den Pyrénées-Orientales statt!

Die ideale Gelegenheit, um lokale Erzeuger zu treffen und in die Welt der Landwirtschaft unseres Territoriums einzutauchen. 20 Bauernhöfe des Departements öffnen ihre Türen, um Sie an ihrer Leidenschaft und ihrem Alltag teilhaben zu lassen. In Torreilles können Sie bei Alg?ethic, der katalanischen Spirulina, einkaufen.

Italiano :

Fermes en Fête torna nei Pyrénées-Orientales il 7 e 8 giugno 2025!

L’occasione perfetta per incontrare i produttori locali e immergersi nel mondo dell’agricoltura della nostra regione. 20 aziende agricole del dipartimento vi apriranno le porte per condividere la loro passione e la loro vita quotidiana. A Torreilles, visitate Alg?ethic, la spirulina catalana.

Espanol :

Fermes en Fête vuelve a los Pirineos Orientales los días 7 y 8 de junio de 2025

La ocasión perfecta para conocer a los productores locales y sumergirse en el mundo de la agricultura de nuestra región. 20 explotaciones agrícolas del departamento le abrirán sus puertas para compartir su pasión y su día a día. En Torreilles, visite Alg?ethic, la espirulina catalana.

L’événement FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC Torreilles a été mis à jour le 2025-05-19 par BIT DE TORREILLES