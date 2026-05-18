Saint-Hippolyte

FERMES EN FETE CHEZ EARL CONILL

Chemin de l’Argile Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:45:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Venez visiter cette ferme familial qui cultive avec passion fruits et légumes de saison.

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Chemin de l’Argile Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 36 73

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English :

Come and visit this family farm that passionately grows seasonal fruit and vegetables.

L’événement FERMES EN FETE CHEZ EARL CONILL Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME