FERMES EN FETE CHEZ EARL CONILL Saint-Hippolyte
FERMES EN FETE CHEZ EARL CONILL Saint-Hippolyte samedi 6 juin 2026.
Saint-Hippolyte
FERMES EN FETE CHEZ EARL CONILL
Chemin de l’Argile Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:45:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Venez visiter cette ferme familial qui cultive avec passion fruits et légumes de saison.
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Chemin de l’Argile Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 36 73
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English :
Come and visit this family farm that passionately grows seasonal fruit and vegetables.
L’événement FERMES EN FETE CHEZ EARL CONILL Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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