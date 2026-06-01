Fermes en Fête – Em’ane, Em’ane, Saint-Vincent-Lespinasse

Fermes en Fête – Em’ane Samedi 6 juin, 10h00 Em’ane Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visites commentées à la découverte des ânes et des animaux de la ferme à 10h30 et 15h, jeux géants, promenades pédestres, etc.

Pique-nique champêtre à savourer dans les chemins ombragés (sur réservation).

Restauration sur place : boissons, cookies et glaces au lait d’ânesse pour un goûter gourmand

Em’ane 1025 côte de la Serre 82400 Saint-Vincent-Lespinasse Saint-Vincent-Lespinasse 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@emane.fr »}]

Visites commentées à la découverte des ânes et des animaux de la ferme à 10h30 et 15h, jeux géants, promenades pédestres, etc.

DR