FERMES EN FETE EN HAUTE-GARONNE – Toulouse, 7 juin 2025 07:00, Toulouse.

Haute-Garonne

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR LE BON GOÛT ET LES PLAISIRS DE LA VIE À LA FERME ?

28 exploitations du réseau BIENVENUE À LA FERME en Haute-Garonne vous réservent un accueil chaleureux.

Nous sommes ravis de vous présenter nos exploitations, nos métiers, nos produits, nos valeurs !

Retrouver la liste des fermes participantes sur le site ou le flyer.

IMPORTANT Plusieurs fermes ont des jours et horaires spécifiques, consulter chaque descriptif sur le flyer .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 10 43 01 tourisme@haute-garonne.chambagri.fr

English :

WOULD YOU LIKE TO (RE)DISCOVER THE GREAT TASTE AND PLEASURES OF LIFE ON A FARM?

28 farms in the BIENVENUE À LA FERME network in Haute-Garonne will give you a warm welcome.

We’re delighted to introduce you to our farms, our professions, our products and our values!

German :

HABEN SIE LUST, DEN GUTEN GESCHMACK UND DIE FREUDEN DES LEBENS AUF DEM BAUERNHOF (WIEDER) ZU ENTDECKEN?

28 Betriebe des Netzwerks BIENVENUE À LA FERME im Departement Haute-Garonne heißen Sie herzlich willkommen.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Betriebe, unsere Berufe, unsere Produkte und unsere Werte vorzustellen!

Italiano :

VOLETE (RI)SCOPRIRE IL GUSTO E I PIACERI DELLA VITA IN FATTORIA?

28 aziende agricole della rete BIENVENUE À LA FERME nell’Alta Garonna vi daranno un caloroso benvenuto.

Siamo lieti di presentarvi le nostre aziende agricole, le nostre professioni, i nostri prodotti e i nostri valori!

Espanol :

¿QUIERE (RE)DESCUBRIR EL GRAN SABOR Y LOS PLACERES DE LA VIDA EN UNA GRANJA?

las 28 granjas de la red BIENVENUE À LA FERME de Haute-Garonne le darán una cálida bienvenida.

Estaremos encantados de presentarle nuestras granjas, nuestros oficios, nuestros productos y nuestros valores

